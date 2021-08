Arsenal aplica 'chapa 6' ao West Brom e segue para os 16 'avos' da Taça da Liga inglesa

O Arsenal goleou esta quarta-feira o West Bromwich, por 6-0, em jogo a valer uma vaga nos 16 avos de final da Taça da Liga Inglesa, com Patrick Aubameyang a ser o protagonista da partida com três golos apontados (17', 45' e 62'). Além do internacional pelo Gabão, marcaram ainda Nicolás Pepe (45'+1), Bukayo Saka (50') e Lacazette (69') para os homens de Mikel Arteta, que lançou Nuno Tavares de início na ala esquerda da defesa dos gunners.

Nos outros dois encontros do dia, o Southampton goleou o Nweport por 8-0, com Mohamed Elyounoussi a assinar um hat-trick e o jovem albanês Armando Broja a 'brilhar' com um 'bis'. Tella (25'), Walker-Peters (44') e Redmond (69') marcaram os restantes. Já o Burnley assegurou a presença na próxima fase da prova ao bater, nos penáltis (4-3), o Newcastle, após um empate durante o período regulamentar (0-0).