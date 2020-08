Arsenal até paga para se ver livre de Özil

O futuro de Mesut Özil poderá não passar pelo Arsenal, clube com o qual tem contrato até final de 2021. O cenário do médio criativo alemão está tão desfavorável que a imprensa inglesa avança este domingo que os responsáveis dos gunners estarão até dispostos a pagar os meses de salário que faltam até ao término do seu contrato caso o alemão encontre um novo clube para prosseguir carreira.





Com um salário de cerca de 390 mil euros por semana, Mesut Özil é atualmente um dos jogadores mais bem pagos do plantel do Arsenal, esforço financeiro que o clube pretende não continuar a suportar, aliando ainda o facto do alemão não ter somado qualquer minuto pela equipa desde que o plantel regressou da pausa provocada pela pandemia de Covid-19.Esta temporada, o alemão realizou 23 partidas onde apontou um golo e assinou três assistências. O último jogo disputado pelo alemão remonta a 7 de março, partida que o Arsenal venceu (1-0) na receção ao West Ham.