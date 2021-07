Arsenal dá 40M€ por Rúben Neves

O Arsenal continua interessado na contratação de Rúben Neves e tem mantido conversações com o Wolves, tendo em vista um possível acordo. Segundo o ‘The Athletic’, o emblema londrino estará disposto a desembolsar cerca de 40 milhões de euros para garantir o internacional português, de 24 anos. Neves é uma peça-chave no meio-campo do Wolves, mas a equipa de Bruno Lage continua a negociar com os gunners. Além de Rúben Neves, o Arsenal tem ainda outro médio referenciado: James Maddison (Leicester) agrada bastante a Mikel Arteta e pode ser uma alternativa ao médio português.

Já Bruno Lage estará perto de receber mais um reforço no Wolves. A imprensa inglesa avança que o clube chegou a acordo com o Fehérvár para a contratação do lateral, Bendegúz Bolla.