Arsenal deve ficar com Cédric Soares em negócio com contornos insólitos

O Arsenal deverá exercer a opção por Cédric Soares e ficar com o internacional português a título definitivo, adiantou esta terça-feira a 'ESPN'. No entanto, o negócio não é fácil e, acima de tudo, envolve uma particularidade quase inédita, consequência dos efeitos da pandemia no adiamento dos calendários.





Por questões regulamentares, os clubes ingleses têm o dia de hoje como limite para prolongarem até final de julho (quando termina a época) os contratos dos jogadores que acabam no final do presente mês. Para efetuar essa 'renovação' o Arsenal precisa do consentimento do clube detentor do passe, o Southampton. Mas acontece que a ligação de Cédric aos Saints termina a 30 de junho, logo para o Arsenal manter o jogador no que resta da temporada o Southampton poderia ter de renovar com o internacional português...As conversações prosseguem, com Cédric à procura ainda dos primeiros minutos pela formação londrina - chegou em janeiro e uma lesão, aliada à pandemia, negaram-lhe a estreia pelo clube.