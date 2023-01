Arsenal domina prémios de melhores de novembro e dezembro na Premier League

Os prémios de melhor treinador e jogador dos últimos dois meses vão diretamente para o Arsenal. Mikel Arteta e Martin Odegaard foram distinguidos pela Premier League depois das prestações superiores dos gunners, que lideram a competição contra as expectativas iniciais.No caso do técnico espanhol, é a segunda distinção na presente prova. Por seu turno, o capitão dos londrinos recebe o primeiro galardão e mostrou-se feliz, apontando ao mérito dos colegas."Sinto-me fantástico. Já disse muitas vezes que esta tem muita juventude, jogadores com vontade e jogamos muito bem uns com os outros. É um prazer estar equipa e fazer parte do que estamos a fazer. É um prazer jogar com eles e mostrar as minhas qualidades. Estou muito feliz por este prémio", vincou Odegaard.O Arsenal não é campeão inglês desde 2004 e lidera a prova com 44 pontos ao cabo de 17 jornadas, com mais cinco pontos do que o segundo classificado Manchester City.