Arsenal e Manchester United entram na corrida por alvo do Sporting

O jornal inglês 'Daily Mirror' adianta esta terça-feira que Arsenal e Manchester United terão entrado recentemente na corrida pelo jovem argentino Ezequiel Barco, jogador do Atlanta United que está também na mira do Sporting.





De acordo com a publicação inglesa, os dois conjuntos britânicos estão atentos aos passos do jovem de 20 anos, podendo no mercado de inverno avançar com uma proposta junto da Major League Soccer. De notar que Barco é visto pelo Sporting como uma forte alternativa a Bruno Fernandes caso o internacional português rume a outras paragens, tal como Record avançou esta segunda-feira.