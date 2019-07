Arsenal garante Saliba por 30 milhões de euros

O Arsenal está muito próximo de selar a contratação de William Saliba, defesa-central do Saint-Étienne, e prepara-se para desembolsar 30 milhões de euros pelo jovem de 18 anos, de acordo com o site 'RMC Sport'. O internacional sub-20 francês completou 16 jogos em 2018/19 pela formação gaulesa e vai assinar um contrato válido para as próximas cinco temporadas.





No entanto, Saliba vai permanecer uma temporada de empréstimo no Saint-Étienne.