Arsenal-Liverpool e Chelsea-Tottenham nas meias-finais da Taça da Liga

Os quartos-de-final da Taça da Liga inglesa findaram na noite desta quarta-feira e o sorteio das meias-finais foi conhecido pouco depois disso, à boa maneira inglesa. Assim, a sorte ditou que o Arsenal, Nuno Tavares e Cédric, irá medir forças com o Liverpool de Diogo Jota, decisivo na passagem dos reds perante o Leicester. Por seu turno, o Chelsea terá de defrontar o Tottenham.As duas mãos das meias-finais da prova irão ocorrer a 3 e 10 de janeiro de 2022, no sistema de casa e fora. A final terá lugar no Estádio de Wembley a 27 de fevereiro.