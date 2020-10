Arsenal paga cláusula de rescisão e assegura Thomas Partey

O ganês Thomas Partey deixou o Atlético de Madrid, após o Arsenal pagar o valor da cláusula de rescisão, fixada em 50 milhões de euros, anunciou o clube colchonero, que recebe Lucas Torreira por empréstimo.

"A LaLiga comunicou ao Atlético de Madrid esta segunda-feira, às 23:28 (-1 em Lisboa), que representantes do Arsenal compareceram na sede do organismo para exercer a cláusula de rescisão do jogador de futebol Thomas Partey", informou o clube rojiblanco, acrescentado que se trata de uma "rescisão unilateral do contrato de trabalho que vinculava o jogador ao clube até 30 de junho de 2023".

Na equipa orientada pelo espanhol Mikel Arteta, Partey, de 27 anos, vai ser companheiro do internacional português Cédric Soares nos londrinos.

O médio do Gana deixa o clube da capital espanhola, após cinco épocas na equipa principal, pela qual jogou em 188 encontros, três já durante a presente época, e marcou 16 golos.

Por sua vez, o médio uruguaio, de 24 anos, vai ser colega do português João Félix no clube de Madrid durante a presente época, depois de dois anos nos gunners, em que foi bastante utilizado, somando um total de 89 partidas.