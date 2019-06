O Globoesporte adianta esta segunda-feira que o Arsenal garantiu a contratação do jovem avançado Gabriel Martinelli, um jogador de apenas 17 anos (festeja o seu 18.º aniversário na terça-feira) pelo qual pagará uma verba em torno dos 6,7 milhões de euros ao Ituano, equipa da Série D do campeonato brasileira.Considerado como o futebolista revelação da última edição do Estadual Paulista, Martinelli há muito que era seguido por clubes europeus, tendo inclusivamente efetuado testes no Manchester United e Barcelona. Ainda assim, e percebendo o potencial do jogador em causa, o Arsenal antecipou-se e garantiu desde já a sua contratação.De notar que Martinelli chegará à Premier League como jogador comunitário, por possuir passaporte italiano, uma situação que lhe facilitará bastante a vida no continente europeu.