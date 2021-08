Arsenal perde em particular com o Chelsea e Arteta dá ‘nega’ a Mourinho por Xhaka

O Arsenal perdeu (1-2) diante do Chelsea, com Nuno Tavares a entrar aos 70’ e Cédric no banco. O ex-Sporting é pretendido pelo Fenerbahçe de Vítor Pereira e pode deixar o Emirates, segundo a imprensa turca.





Havertz e Abraham fizeram os golos do Chelsea, enquanto Xhaka marcou pelos gunners. O suíço é o desejado por Mourinho para reforçar a Roma, mas Arteta garantiu que o médio de 28 anos não sai. "Vai ficar. É um jogador-chave para nós", disse o técnico do Arsenal. O clube londrino recusou os 15 milhões propostos pelos italianos e oferece um novo contrato a Xhaka (válido até 2025) com aumento substancial do salário. O particular, cujas receitas revertem para iniciativas solidárias, acabou em polémica, pois Willock fez o 2-2, mas o auxiliar indicou (mal) que a bola não entrou.