Arsenal pondera avançar para a contratação de João Palhinha em janeiro, avançam britânicos

O Arsenal, atual líder isolado da Premier League, pondera avançar para a contratação de João Palhinha na abertura do mercado de transferências de inverno. A informação é avançada esta sexta-feira pelo 'The Mirror', que dá conta de o internacional português ser o preferido do treinador Mikel Arteta para colmatar uma possível saída de Thomas Partey na próxima janela de mercado.

Depois de no último verão ter visto a sua transferência para o Bayern Munique cair nas últimas horas do mercado de transferências, João Palhinha poderá, cerca de seis meses depois, abandonar o Fulham para 'abraçar' um novo projeto.

Esta temporada, João Palhinha leva 14 jogos disputados pelos cottagers, tendo apontado dois golos.