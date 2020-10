Arsène Wenger: «Ronaldo já tinha a camisola do Arsenal, até almocei com ele e com a mãe»

Arsène Wenger recorda, uma vez mais, o negócio falhado do Arsenal com Cristiano Ronaldo. O treinador francês, atual chefe do departamento de desenvolvimento global da FIFA, numa longa entrevista ao jornal britânico 'The Guardian', volta a afirmar que um dos maiores arrependimentos da sua carreira está relacionado com o internacional português.





"Não há um, são cinquenta jogadores que me arrependo de não ter contratado. Penso que o que esteve mais perto foi Cristiano Ronaldo quando foi para o Manchester United", recorda."Tínhamos acordo com o Sporting, e o Manchester United escolheu Carlos Queiroz como treinador-adjunto e rapidamente conseguiram levar o Ronaldo. Mas tínhamos um acordo e ele até já tinha a camisola do Arsenal, aliás cheguei a almoçar com ele e com a mãe no centro de treinos. Este é um exemplo, mas já mais", referiu Wenger.