Arsène Wenger vai ter uma estátua à porta do estádio do Arsenal

Arsène Wenger regressou na última segunda-feira, em dia de Boxing Day, ao Estádio Emirates, e agora prepara-se para ver nascer uma estátua à porta do recinto que tão bem conhece, segundo escreve o 'The Telegraph'.De acordo com o jornal inglês, o treinador francês que passou mais de 22 anos no Arsenal terá uma homenagem na primeira parte de 2023, tal como já sucede com Herbert Chapman, Thierry Henry, Tony Adams e Dennis Bergkamp, nomes grandes da história do clube londrino que contam com uma estátua ao redor do Emirates.Wenger venceu, entre outros títulos, três Premier League, e foi o último treinador campeão pelos gunners. Em 2004, levou Henry, Pires, Vieira, Bergkamp, Reyes e companhia ao título de campeão em Inglaterra, sem derrotas.Desde que deixou o cargo de técnico, o francês, de 73 anos, nunca havia regressado ao palco que tantas vezes pisou por sentir que dessa forma iria contribuir para a instabilidade no clube de Londres.