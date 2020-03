Arshavin lembra defesas mais complicados de ultrapassar: Ferdinand e Vidic eram "touros"

Andrei Arshavin, avançado que se retirou dos relvados em 2018, concedeu uma entrevista em que recordou a passagem pelo futebol inglês, ao serviço do Arsenal, entre 2008 e 2013. Desse período lembra os grandes jogadores que defrontou, mas há dois defesas que não lhe saem da memória e os quais coloca no topo da lista dos mais difíceis de ultrapassar nesse período.





"Havia muitos bons jogadores no meu tempo. No Manchester United, no Chelsea ou no Liverpool, mas os mais difíceis eram os defesas Rio Ferdinand e o Nemanja Vidic. Quando jogávamos contra eles eram como touros. Não dava para passar por eles", relatou ao 888sport.Nessa mesma entrevista, Arshavin abordou ainda aqueles que foram, para si, os melhores treinadores que teve. E não, não foi Arsène Wenger. "É preciso um grande respeito por Arsène Wenger. Para mim, é um dos melhores, mas foi com Guus Hiddink e Dick Advocaat [ambos na seleção russa] que eu consegui as minhas melhores exibições, pelo que, para mim, eles são um pouco melhores ainda", confidenciou Arshavin.