Arteta deixa mais elogios a Nuno Tavares: «Ele não se conforma»

Nuno Tavares voltará a ser titular este domingo frente ao Watford face à ausência forçado do habitual titular Kieron Tierney. Do seu treinador, Mikel Arteta, colheu mais elogios."Uma das maiores qualidades que ele tem é que não se conforma nem um bocadinho quando está a jogar. Isso é algo de que gostamos muito no Nuno quando o estávamos a observar. O crédito [da contratação] tem de ir para o Edu e para o departamento de scouting quando estávamos a trabalhar no processo dele. Foi algo que discutimos muito: queremos um certo tipo de perfil relativamente a quem deve alinhar pelo Arsenal", explicou o técnico do Arsenal sobre o lateral-esquerdo contratado ao Benfica por oito milhões de euros, vincando que os gunners procuram "jogadores capazes de lidar com a pressão, algo que o Nuno [Tavares] consegue".