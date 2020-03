Arteta recuperou do coronavírus: «Demorei quatro dias a voltar a sentir-me com energia»

Primeiro caso conhecido de infeção pelo coronavírus no futebol inglês, o espanhol Mikel Arteta revelou este domingo à imprensa espanhola a forma como lidou com o problema, numa entrevista na qual confessou que necessitou de vários dias para se voltar a sentir como dantes.





"Estou bem, já recuperado. Precisei de três, quatro dias para começar a sentir-me melhor, com energia e com os sintomas a deixarem de ser sentidos. Foi tudo muito rápido. Avisaram-me que o presidente do Olympiacos tinha dado positivo. Eu disse-lhes que não me sentia bem e tínhamos um jogo com o Manchester City. Fiz o teste na quarta-feira e na sexta já tinha o resultado", declarou o técnico, em declarações ao canal La Sexta.