Arteta e o erro com as linhas do VAR: «Só fico satisfeito quando me derem de volta os dois pontos!»

O treinador do Arsenal revelou que recebeu um pedido de desculpas por parte da Premier League após o erro, assumido pelo Conselho de Arbitragem, com as linhas de fora de jogo que não foram colocadas no golo que deu o empate ao Brentford (1-1) na casa dos gunners.Mike Arteta garantiu que não as aceitou e deixou ainda uma garantia, num momento em que o emblema do Emirates é o líder do campeonato, agora com a vantagem reduzida para apenas três pontos. "Não foi um erro humano. Não é aceitável e peço desculpa. Só ficarei satisfeito quando me deram os dois pontos de volta! E não é o caso", deixou claro o espanhol, de 40 anos, que dirige os gunners desde 2019/20.Arteta pensa agora nos encontros que aí vêm e deu conta que não há volta a dar quanto ao erro de arbitragem que poderá ter influência nas contas do título. "Portanto, teremos de encontrar esses dois pontos noutra altura no campeonato. Mas, ao mesmo tempo, agradecemos o pedido de desculpas e as explicações que foram realmente abertas para serem justas", referiu, dizendo que foi algo mais do que um erro."Todos cometem erros e erros fazem parte de nós, eu sou o primeiro a dizê-lo no nosso trabalho. Mas isto foi outra coisa. Acho que são claras as consequências do que aconteceu", adiantou Mikel Arteta.