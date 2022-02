Arteta e os amarelos a Martinelli: «Nunca vi nada assim»

Gabriel Martinelli viu dois cartões amarelos em dois segundos, deixando o Arsenal a jogar com menos um jogador diante do Wolverhampton, num encontro em que os gunners até acabaram por vencer. O técnico dos londrinos, Mikel Arteta, não gostou do que viu em camapo."Nunca vi nada assim. As regras até provavelmente podem dizer que é possível mas um árbitro tem de estar muito disposto a fazê-lo para acontecer", vincou em declarações à BT Sports, comentando as decisões de arbitragem que têm afetado o Arsenal."Se me perguntarem se estou satisfeito com as decisões que temos tido esta época, não estou de todo, mas é algo que irei conversar de forma privada com os árbitros. Precisamos de explicações. Precisamos de explicações em relação ao que aconteceu no VAR e ao que aconteceu hoje", deixou claro o espanhol.