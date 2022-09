Arteta: «Fábio Vieira? Sabemos a razão pela qual o contratámos e o que ele pode trazer à equipa»

O treinador do Arsenal viu Fábio Vieira estrear-se a marcar pelo Arsenal e mostrou estar ciente daquilo que o ex-FC Porto pode dar à equipa."Ele está a fazer bons progressos. Perdeu toda a pré-temporada devido a uma lesão e foi azarado, mas conhecemos o seu talento. Sabemos a razão pela qual o contratámos e o que ele pode trazer à equipa, mas fazer isso contra o Brentford neste campo na sua estreia na Premier League é uma história diferente e ele mostra novamente o seu caráter e a sua qualidade", frisou Mikel Arteta em declarações à Sky Sports após o triunfo sobre o Brentford que deixa os gunners na liderança da Premier League.Ethan Nwaneri, de apenas 15 anos, tornou-se o jogador mais jovem de sempre a jogar na Premier League. Arteta justificou a aposta por ter tido "apenas 12 jogadores da equipa principal no treino", mas também pelas boas indicações que lhe foram dando do médio inglês."O Per Mertesacker [diretor da academia do Arsenal] e a equipa da academia foram-me dando informações muito boas, o Edu [Gaspar] também. Conheci-o e ele treinou algumas vezes connosco. Ontem teve de vir na comitiva porque nós temos lesões no plantel, especialmente a do Martin [Odegaard]. Tive ontem aquela sensação que se a oportunidade aparecer que eu iria colocá-lo e foi o que fiz. É ótimo. Ele merece. Está muito bem. Ele é um grande talento que queremos manter connosco", frisou Arteta.