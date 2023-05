Arteta não quer "olhar a desculpas": «Parabéns ao City pelo título mas é um dia triste para nós»

Mikel Arteta viu o Arsenal 'entregar' este sábado o título ao Manchester City com uma derrota no campo do Nottingham Forest (1-0). O treinador dos gunners não gostou do que viu, mas deu os parabéns ao rival."Não devemos olhar a desculpas e colocar as culpas em alguém. Deveríamos ter sido melhores enquanto equipa", começou por dizer à BBC. O treinador espanhol que foi adjunto de Pep Guardiola no City assumiu o mérito do agora tricampeão inglês."Primeiro que tudo,, parabéns ao Manchester City por vencer o campeonato, mas é um dia triste para nós. Agora temos de enfrentar a realidade, hoje oferecemos um golo e não fomos bons o suficiente para derrubá-los. Poderíamos jogar três horas e não teríamos marcado. A responsabilidade é minha e eu assumo-a. Quando é bonito, ótimo, quando não é, é desporto. O número de golos que demos aos adversários recentemente foi algo que peso, mas não podemos colocar a culpa em alguém", deu conta em declarações à BBC.