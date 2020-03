Arteta planeia razia no Arsenal e nem Cedric vai escapar

A temporada 2019/20 ainda não começou - nem sabemos bem quando voltará a ser jogada -, mas os clubes já olham para a próxima com muita atenção. É o caso do Arsenal, que segundo a imprensa inglesa já estará a preparar uma verdadeira razia no plantel, com a saída já prevista de seis jogadores do atual plantel, alguns deles com nomes de peso.





De acordo com o Football.London, os jogadores visados são Sokratis Papasthathopoulos, Shkodran Mustafi, Sead Kolasinac, Henrikh Mkhitaryan e Mohamed Elneny, futebolistas com peso na folha salarial e que para Mikel Arteta não terão espaço no seu plantel para o próximo ano.Quem também não deverá ficar será o português Cedric Soares, que segundo a mesma publicação não verá o empréstimo atual transformado numa transferência a título definitivo. O defesa internacional luso, de 28 anos, refira-se, chegou no mercado de inverno, mas ainda não fez qualquer minuto devido a lesão, algo que poderá ter influenciado de forma decisiva esta decisão de Arteta.De notar que dos jogadores citados há dois que nesta temporada atuaram cedidos noutros emblemas: Henrikh Mkhitaryan na Roma e Mohamed Elneny no Besiktas.