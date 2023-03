Arteta revela o que Martinelli lhe disse após desperdiçar penálti decisivo frente ao Sporting

Gabriel Martinelli abriu o marcador na vitória contra o Crystal Palace (4-1) na ressaca da eliminação europeia, da Liga Europa, diante do Sporting, na última quinta-feira. Este domingo, após o apito final do encontro da Premier League, o técnico Mikel Arteta revela o que o avançado brasileiro lhe disse, após ter desperdiçado o único penálti, que se revelou decisivo na eliminatória ante os leões."Faz parte do futebol. Ele assume responsabilidades. Mas ontem eu perguntei-lhe como estava e ele disse: 'Quero estar na equipa'", revelou o treinador espanhol dos líderes do campeonato inglês.Arteta não escondeu a satisfação pela resposta dos gunners apenas 72 horas depois de um jogo em que se disputaram 120 minutos, ante o Sporting. "Estou muito satisfeito com a forma como começámos o jogo. Fiquei muito feliz com a forma como eles reagiram depois de quinta-feira. Mostrámos muita determinação na nossa forma de jogar. Estou muito feliz por jogar da maneira que fizemos depois de jogar 120 minutos, depois de perder dois grandes jogadores [n.d.r. Saliba e Tomiyasu por lesão], e ainda competir e vencer o jogo como fizemos", assumiu Arteta.