Arteta: «Tivemos dois penáltis escandalosos»

O Arsenal perdeu os primeiros pontos em casa, na Premier League, e o treinador não poupou a arbitragem da partida que terminou com um 0-0 no marcador diante do Newcastle. Mikel Arteta lamentou que os gunners tivessem a haver dois castigos máximos."Estou extremamente orgulhoso pelos meus jogadores. Pela forma como jogaram, como dominaram o jogo e o controlaram. Falhámos no último terço do campo a capacidade de encontrar o último passe porque tivemos várias situações para definir melhor essas ocasiões. Depois, tivemos dois penáltis escandalosos", condenou o treinador espanhol do líder do campeonato inglês, que ficou agora com oito pontos de vantagem sobre o Manchester City, que tem um jogo a menos (com o Chelsea).Arteta não tem dúvidas. "Isto não tem a ver com quem é mais forte. Houve dois penáltis. É muito simples. Tivemos ocasiões suficientes para ganhar o jogo", apontou o treinador do Arsenal.Perto do apito final, Arteta teve um bate-boca com o treinador dos magpies, Eddie Howe, e na flash-interview também deixou críticas ao adversário. "Não creio que o Newcastle quisesse dispôr-se desta maneira [com 10 homens atrás da linha da bola]. Não é dessa forma que jogam, não jogaram contra mais nenhuma equipa assim. Por isso dou crédito aos nossos jogadores", ressalvou.