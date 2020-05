As confissões de Pedro Neto: 'Balas & Bolinhos 3', ovos estrelados e a camisola do... Benfica

O português Pedro Neto foi esta sexta-feira o jogador escolhido pelo Wolverhampton para ser 'submetido' a um questionário às suas preferências, num teste 'exigente' no qual fez algumas revelações curiosas. Desde o seu filme preferido ao prato predileto, o jovem do Wolves assumiu-se ainda como seguidor do Arsenal e do Benfica.Old Trafford. Tem uma boa atmosfera e é um estádio histórico. Gosto de jogar lá.Diria Sadio Mane. É diferente dos demais e foi muito duro nos jogos com o Liverpool.'Balas & Bolinhos 3'. Há três versões, mas a minha preferida é a última.Tosta com ovos estrelados.Gostava do Arsenal e apoiava o Benfica. Tinha mesmo uma camisola deles [do Benfica]Vejo imenso Netflix. 'Despachei' três séries – Shooter, Suits e Friends - e agora vou começar Peaky Blinders.Gosto de entrar no campo com o pé direito, colocando-o em cima da linha branca e depois faço o sinal da cruz.