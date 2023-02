Lágrimas da mulher, nome entoado e aplauso de pé: homenagem arrepiante a Atsu no Newcastle-Liverpool

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O minuto de silêncio em memória de Christian Atsu Descansa em paz, craque.



#PremierELEVEN pic.twitter.com/0yjkJQe2kf — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) February 18, 2023

Os instantes iniciais do Newcastle-Liverpool revelou um dos grandes momentos da presente edição da Premier League. Horas depois de ser confirmada a morte de Christian Atsu, o antigo internacional ganês foi homenageado num estádio onde jogou várias vezes já depois de sair do FC Porto.O minuto de homenagem é de arrepiar, desde as lágrimas da esposa Marie-Claire Rupio, acompanhada pelo filhos, das palmas sentidas dos jogadores das duas equipas e sem esquecer o estádio de pé a recordar o jogador vitimado pelo sismo na Turquia.