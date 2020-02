As reações à estreia de Bruno Fernandes pelo Man. United: «Vai ser um jogador de topo»

Bruno Fernandes estreou-se em bom plano pelo Manchester United, no empate caseiro (0-0) com o Wolverhampton. O médio mostrou entrosamento com os colegas, teve várias ocasiões para marcar - negadas por Rui Patrício - e tomou a iniciativa. Estas são as reações à exibição do internacional português.





"É sempre defrontar os nossos colegas de seleção. Conheço-o muito bem e estou feliz por ele. Está num grande clube, numa grande liga e agora pode mostrar a todos o que consegue fazer. É um grande jogador""Vai tornar-se um jogador de topo. Dêem-lhe tempo e será um belo reforço para nós. Colocámo-lo mais avançado e acho que ele e o Fred se entenderam bem. O seu comportamento, sorriso, tudo nele é um reforço para todos. É um rapaz honesto, um profissional de topo e um vencedor. Hoje vimos rasgos do seu carácter e continuaremos a ver mais e mais"."Foi muito bom para ele estrear-se, é um jogador muito bom e estamos felizes por tê-lo aqui."