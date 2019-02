As reações à recusa de Kepa: do «não vi, estava no outro lado» ao «quem me dera poder fazer isto»

Kepa a fazer 'birra', Sarri furioso e David Luiz conciliador: a rábula que deixou Inglaterra boquiaberta



Kepa a fazer 'birra', Sarri furioso e David Luiz conciliador: a rábula que deixou Inglaterra boquiaberta

Após o Chelsea-Manchester City ( triunfo dos cityzens nos penáltis , conquistando assim a Taça da Liga Inglesa), as questões foram direcionadas para a recusa de Kepa em ser substituído no final do prolongamento . Contudo, as reações dos jogadores foram bem distintas, consoante o lado.Cesar Azpilicueta, capitão dos blues, limitou-se a dizer que "estava do outro lado do campo e por isso não sei o que aconteceu". Já Vincent Kompany, como vencedor, não deixou de evidenciar a um certo humor: "Willy Caballero é bom nos penáltis e não queria que ele jogasse. E assim foi. Nunca tinha visto algo assim, quem me dera poder fazer isto sempre que for substituído."