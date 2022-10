Aston Villa despede Steven Gerrard após derrota com Fulham de Marco Silva

O Aston Villa despediu o técnico Steven Gerrard após a derrota com Fulham de Marco Silva esta quinta-feira, por 3-0 , a contar para a 12ª jornada da Premier League.A equipa de Birmingham atravessa uma série de maus resultados e encontra-se no 17º lugar do campeonato, com nove pontos em 11 jornadas.Gerrard conta apenas três triunfos nos 12 jogos oficiais esta temporada. Nos últimos quatro encontros soma duas derrotas e dois empates. O treinador inglês, de 42 anos, estava na segunda temporada ao serviço do Villa, depois de ter entrado a meio em 2021/22 após um bom trabalho ao serviço dos escoceses do Rangers, onde se sagrou campeão.