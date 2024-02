Aston Villa goleia em Sheffield e regressa aos lugares de Champions

O Aston Villa regressou hoje aos lugares de 'Champions' e 'colou-se' à condição a Arsenal e Manchester City, após golear no campo do Sheffield United (5-0), cada vez mais último, na 23.ª jornada da Premier League.

A equipa de Birmingham, que vinha de dois jogos sem vencer, passou a somar 46 pontos, agora no quarto posto, aproveitando o empate do Tottenham no terreno do Everton (2-2), e igualou Arsenal, terceiro, e o campeão Manchester City, segundo, que ainda vão entrar em campo nesta ronda.

O Aston Villa, a viver uma das melhores temporadas da ultimas décadas, fez uma primeira parte 'demolidora' e, ao intervalo, já vencia por 4-0, com golos do escocês John McGinn (12 minutos), Watkins (16), do jamaicano Bailey (20) e do belga Tielemans (30).

Na segunda parte, o espanhol Moreno confirmou a goleada, logo aos 47 minutos, com a equipa de Unai Emery a gerir a partida até final.

Com 17 derrotas em 23 jogos, e uma diferença de golos negativa de 40, o Sheffield United soma apenas 10 pontos e está cada vez mais perto do regresso ao 'Championship'.