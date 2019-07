Aston Villa negoceia Mattia Perin com a Juventus

Mattia Perin pode rumar à Premier League. O guarda-redes da Juventus que falhou os testes médicos no Benfica está a ser negociado pelo Aston Villa, segundo informa esta quarta-feira a Sky Itália.





O guardião, de 26 anos, esteve mesmo em Portugal para assinar com as águias mas o negócio, que rondava os 15 milhões de euros acabou por não concretizar-se porque foram detetados problemas físicos no ombro do italiano.Agora, Fabio Paratici, homem-forte do futebol da Juventus, está em conversações com o recém-promovido Aston Villa, que seria o primeiro clube não italiano na carreira de Perin. Isto apesar de o Benfica ter explicado em comunicado que o guarda-redes ia recuperar na Juventus e poderia depois reforçar o plantel dos encarnados.