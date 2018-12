Até a Primeira Ministra da Noruega gozou com despedimento de Mourinho

Na terça-feira à noite, no meio de toda a loucura que se viveu em torno da saída de José Mourinho e a busca por um novo treinador, o Manchester United precipitou-se e, ao fim da noite, deixou fugir a informação de que Ole Gunnar Solksjaer seria o sucessor do português . O anúncio não foi oficial, mas a primeira-ministra norueguesa entendeu a fuga como tal e deixou logo uma mensagem de felicitações na rede social Twitter.Ora, percebendo que se tinha antecipado, Erna Solberg acabou por apagar o 'tweet', algo que justificou horas à ESPN com muito humor à mistura. "Apaguei o 'tweet' depois de perceber, horrorizada, que o facto de o Solksjaer rumar ao Manchester United poderia abrir caminho para que o Mourinho orientasse a minha equipa, o Brann", atirou com humor a líder nórdica, para depois explicar, agora mais a sério, o que motivou a sua decisão."Brincadeiras à parte, como muitos noruegueses estava ansiosa para receber essa notícia na noite passada. Quando vi aquilo que julguei ser a confirmação deixei a minha mensagem de felicitações, mas depois percebi que o tinha feito demasiado cedo", explicou Solberg, que considera este dia como "um grande dia para o futebol norueguês".A líder do governo norueguês, refira-se, voltou a publicar o mesmo 'tweet' esta quarta-feira, agora já depois da confirmação oficial por parte do emblema de Old Trafford . "Finalmente foi confirmado! Um grande dia para o futebol norueguês. Boa sorte no comando dos red devils", escreveu Erna Solberg.