Até no jogo é 'bomba': Darwin no trono dos goleadores do EA Sports FC 24

A Electronic Arts Inc (NASDAQ: EA) revelou como os fãs estão a interagir com o The World’s Game nos primeiros 24 dias do EA SPORTS FC™ 24 após o seu lançamento mundial.

Nos 24 dias desde o lançamento mundial a 29 de setembro, foram jogados 1,6B de jogos*. Os fãs de futebol em todo o mundo marcaram um total de 4,1B de golos no jogo mundial, em +200 nações.

"Este ano é ainda mais especial, pois celebramos não só o lançamento bem-sucedido do jogo EA SPORTS FC™ 24, mas o início da nova era do EA SPORTS FC. O EA SPORTS FC 24 é apenas o começo de nossa jornada na construção do futuro do futebol que dá prioridade aos fãs", disse Nick Wlodyka, Vice-Presidente Sénior e Director Geral do EA SPORTS FC. "Estamos ansiosos para continuar a construir o maior clube de futebol do mundo, para envolver, entreter e representar os fãs em todo o mundo."

No Ultimate Team, França, Inglaterra, Espanha, Brasil e Alemanha têm sido as nações mais representadas nas seleções do Ultimate Team™. A Premier League, LALIGA EA SPORTS, Bundesliga, Serie A Made In Italy e Ligue 1 Uber Eats abrem caminho como as ligas mais representadas.

No Modo Carreira, o EA SPORTS FC 24 viu Kylian Mbappé tornar-se o jogador mais procurado no mercado de transferências, com Jesús Corona, Alphonso Davies, Jude Bellingham e Alejandro Garnacho a completarem as cinco principais transferências.

O FC Barcelona tem sido a equipa de futebol feminino mais selecionada dentro do FC 24, juntamente com Chelsea, Arsenal e Olympique Lyonnais, enquanto as equipas masculinas mais selecionadas foram Real Madrid, Manchester City, FC Barcelona, Manchester United e Liverpool. Os 3 confrontos mais populares para homens e mulheres são os seguintes:

Top 3 Jogos mais disputados - Masculino

FC Barcelona vs. Real Madrid

Manchester City vs. Real Madrid

Bayern Munique vs. Real Madrid

Top 3 Jogos mais disputados - Feminino

Chelsea vs. FC Barcelona

FC Barcelona vs. Real Madrid

FC Barcelona vs. Olympique Lyon

As jogadoras construíram as suas melhores equipas de sonho com o futebol feminino que chegou ao Ultimate Team, e mais de 739M de itens de jogadoras femininas entraram em campo no Ultimate Team™ com o início XIs a chegar ao jogo online.

Com um número incrível de golos marcados, os avançados tiveram um início movimentado no FC 24. Os melhores marcadores gerais masculinos e femininos até agora são:

Melhores marcadores masculinos

Darwin Núñez

Ansu Fati

Erling Haaland

Timo Werner

Randal Kolo Muani

Melhores marcadoras femininas

Sam Kerr

Kadidiatou Diani

Alex Morgan

Trinity Rodman

Alexia Putellas

Golo atrás golo, os jogadores fizeram questão de festejar com o ‘knee slide’ a ser a celebração mais utilizada até à data. ‘Arms to the crowd’ foi a segunda celebração mais utilizada, com o 'back slide' a completar o top 3.

Os fãs que jogam EA SPORTS FC 24 têm ainda oportunidade de se tornar num Fundador do EA SPORTS FC™. Joga até 1 de novembro de 2023 e desbloqueia benefícios exclusivos, tais como vanity no jogo, objetivos e desafios no Ultimate Team, e uma experiência Founder Evolution. Com uma oferta única, os fãs podem estar no início de uma nova era para o EA SPORTS FC e reivindicar o seu título de fundador do FC™ para se juntar ao clube com estilo.

Com mais de 19.000 atletas em 700 equipas e 30 ligas, a autenticidade inigualável no EA SPORTS FC™ 24 ganha vida através de uma lista de jogadoras dos maiores clubes e ligas de todo o mundo, incluindo LALIGA EA SPORTS, Premier League, Bundesliga, Serie A, CONMEBOL Libertadores, UEFA Champions League, UEFA Women's Champions League, a Superliga Feminina do Barclays e muito mais.

EA SPORTS FC 24 é desenvolvido pela EA Vancouver e EA Romania e já está disponível em todo o mundo para a PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.