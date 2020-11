Até onde irá Diogo Jota? Português assina hat-trick e já marca há quatro jogos consecutivos

Continua imparável a série de Diogo Jota a marcar pelo Liverpool. O internacional português assinou um hat-trick no jogo do Liverpool com a Atalanta, que os reds venceram por 5-0, na 3ª jornada da Liga dos Campeões, e já marca há quatro jogos consecutivos.





Diogo Jota somou o 10º jogo pelo Liverpool e leva 7 golos marcados, seis deles nos últimos quatro encontros. Uma marca impressionante para um jogador que acaba de chegar ao campeão inglês e que tem apenas 23 anos.