Atenção, Bruno Fernandes: Solskjaer quer que mulheres dos jogadores participem nos exercícios

Sem poder 'controlar' os seus jogadores devido ao isolamento originado pelo novo coronavírus, Solskjaer terá contactado as mulheres e namoradas dos atletas do Manchester United para que andassem de olho neles e, se possível, até participassem em alguns treinos com eles.





"A maior parte dos jogadores têm jardins nas suas residências e podem treinar alguns exercícios com a família", afirmou o técnico nórdico, que espera receber o grupo nas melhores condições possíveis.À atenção de Bruno Fernandes que, recentemente, anunciou que a mulher Ana Pinho está grávida.