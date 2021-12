Aubameyang afastado da equipa do Arsenal pelo terceiro jogo seguido

Pierre-Emerick Aubameyang está cada vez mais longe de voltar a jogar pelo Arsenal, segundo avança a imprensa inglesa, estando a saída no mercado de janeiro em cima da mesa. O avançado gabonês, de 32 anos, foi afastado dos gunners depois de deixado o país sem autorização cujo motivo não chegou a ser revelado. A primeira razão apontada foi uma tatuagem. Depois, o jornalista e adepto do Arsenal, Piers Morgan, avançou com a possibilidade do experiente jogador ter ido visitar a mãe doente.A verdade é que Aubameyang vai falhar o terceiro jogo consecutivo dos londrinos, desta feita em Leeds, diante da formação de Marcelo Bielsa, já depois de ter perdido a braçadeira de capitão. A Sky Sports noticiou que 'Auba' já não treina na companhia dos companheiros de equipa.A ausência foi confirmada pelo próprio treinador dos gunners para o embate de amanhã. "Não, ele não estará disponível para amanhã. Sempre que me sento aqui tenho alguns desafios. Existem os momentos de brilhantismo e alguns momentos em que é preciso tomar decisões. Tento tomar as decisões certas todos os dias. A minha única intenção é essa: dar os clubes as melhores condições possíveis, defendendo os nossos jogadores e garantir os melhores resultados em campo que sejam possíveis", aferiu Arteta.A verdade é que Aubameyang falhou os últimos dois jogos e o Arsenal culminou-os com vitórias: diante de Southampton (3-0) e West Ham (2-0). Desta feita, os gunners ascenderam ao quarto lugar da Premier League.