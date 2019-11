Aubameyang bate com Lamborghini de 300 mil euros na traseira de um Mercedes

Pierre-Emerick Aubameyang ia para o treino na última sexta-feira ao volante do seu vistoso Lamborghini Aventador, uma 'máquina' avaliada em 300 mil euros que o avançado do Arsenal mandou pintar de prateado, quando embateu na traseira de um Mercedes na autoestrada.





O jogador saiu do carro para avaliar os estragos e deparou-se com o capô da 'bomba' levantado. Ninguém se magoou porque, conforme contou à imprensa inglesa alguém que seguia na mesma estrada, "era hora de ponta e os carros seguiam devagar".Aubameyang bateu por trás, por isso é considerado culpado no acidente. Terá de pagar o arranjo do seu bólide, bem como os estragos no Mercedes, o que não deve ser propriamente um grande problema para um jogador que aufere cerca de 232 mil euros por semana.