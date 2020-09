Aubameyang recusou proposta do Barcelona

Depois de renovado com Arsenal até junho de 2023, Pierre-Emerick Aubameyang revelou, em entrevista ao Canal +, que o Barcelona o tentou contratar neste mercado de transferências. Apesar do assédio, o avançado gabonês explicou as razões que o levaram a continuar nos gunners.





"Recebi várias ofertas, principalmente do Barcelona, mas também de outros clubes. A minha prioridade era ficar por dois motivos: o primeiro, Arteta, porque conversámos muito durante o confinamento. Enquanto estávamos em casa, conversámos várias vezes e ele convenceu-me com o seu projeto. Em segundo lugar, está o amor dos adeptos e o apoio do clube. Desde que estou aqui, sinto-me um deles", afirmou o jogador de 31 anos.Aubameyang revelou ainda a forma como Mikel Arteta o convenceu a continuar no emblema londrino. "Ele disse-me 'tudo bem, podes ir. Não sei o que estás a pensar, mas podes ir e vencer em outro clube ou podes ficar aqui e deixar um legado",afirmou.