Aubameyang: «Sou capitão e amo este clube»

Pierre-Emerick Aubameyang, avançado do Arsenal, voltou a referir que não tem qualquer intenção de abandonar o clube, neste período de transferências, momentos antes de a equipa ter entrado em campo para defrontar o Leeds, na 4.ª eliminatória da taça de Inglaterra, cujo os londrinos venceram por 1-0.





"Queria reagir a alguns rumores que têm saído sobre mim na imprensa. As pessoas gostam de inventar histórias, ao invés de olharem para o que se passa no campo. Falam demais e isso irrita-me", começou por dizer em declarações ao canal do clube.Mas, Aubameyang ainda foi mais taxativo e também deixou uma promessa. "Sou capitão e amo este clube. Estou comprometido e desesperado para voltar a colocar o Arsenal no topo, onde pertence", concluiu.