Aubameyang troça de Özil por causa do cabelo e compara-o a jogadora dos EUA

Mesut Özil descolorou o cabelo durante as férias de verão e surgiu na apresentação dos equipamentos do Arsenal para a nova época completamente louro.





Quem não deixou de reparar no novo look do alemão foi Pierre Emerick Aubameyang, que o achou agora parecido com Megan Rapinoe, jogadora da equipa dos Estados Unidos, campeã do Mundo em França.Nas stories do Instagram Aubameyang partilhou uma imagem com fotos de Özil e de Rapinoe lado a lado. "Agora sei como é que elas ganharam", escreveu o avançado. "O melhor corte de cabelo que já fizeste", acrescentou.