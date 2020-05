Aurier em maus lençóis por causa de... corte de cabelo

Serge Aurier está em maus lençóis. De acordo com a imprensa inglesa, o Tottenham abriu um processo disciplinar ao lateral-direito, na sequência de mais uma infração das regras de isolamento social dos spurs. É que já é a terceira, depois de ter feito publicações nas redes sociais onde se mostrava a correr com um amigo e a treinar com Moussa Sissoko.





A questão é que a mais recente quebra é mais... insólita. Tudo porque, nesta terça-feira, Aurier decidiu publicar uma fotografia com o novo corte de cabelo, utilizando uma fotografia em que surge acompanhado do barbeiro, mesmo estando em casa. O problema é que, segundo o protocolo da equipa de José Mourinho, os jogadores estão proibidos de ter qualquer tipo de contacto com pessoas que não sejam dos círculos familiares.