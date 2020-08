Avançado do Watford foi apanhado em festa sexual e deve deixar o clube

O avançado venezuelano Adalberto Peñaranda está em maus lençóis e deve deixar o Watford depois de ter sido 'apanhado' numa festa de cariz sexual. Tudo porque o jogador de 23 anos publicou vários vídeos nas 'stories' do Instagram que tinham acesso restrito mas... acabou 'traído' por um amigo que partilhou as imagens.





Segundo o portal 'Caughtoffside', que cita fontes próximas ao empresário do internacional vinotinto, o Watford deverá mesmo avançar para a rescisão do contrato do jogador, que seria válido até junho de 2023.Contradado à Udinese em janeiro de 2016, Peñaranda, que era visto como uma das maiores promessas do futebol venezuelano, nunca conseguiu afirmar-se no plantel do Watford e fez apenas 3 jogos com a camisola dos hornets - nenhum na Premier League. Neste período, somou vários empréstimos, o último dos quais aos belgas do Eupen.