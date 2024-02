Avançado inglês acusado de violação foi ilibado em 7 minutos: «Não é uma sensação de alívio»

Acusado de violar uma mulher que conheceu no Tinder, Jack Diamond, avançado do Sunderland, de 24 anos, acabou por ser ilibado por um tribunal de júri em apenas 7 minutos. No entanto, não se livrou do estigma nem esquece aquilo por que passou. Numa entrevista ao jornalista Piers Morgan, Diamond considerou que nestes casos o nome das pessoas devia ser mantido sob anonimato até haver uma condenação."Não saí de casa durante duas semanas. Quando a polícia fez um comunicado divulgou o meu nome e eu pensei 'como podem fazer isto?' É suposto a polícia proteger-nos! Será que alguém vem a minha casa tentar fazer alguma coisa depois disto? À porta de casa não saía do carro quando havia alguém na rua. Não falava com os meus vizinhos porque obviamente eles sabiam de tudo", explicou o futebolista.Diamond, que está emprestado ao Carlisle United (da League One, correspondente à terceira divisão) teve uma relação fugaz com a mulher que o acusou de a violar. As alegações aconteceram depois de ela ter visitado a sua casa, em maio de 2022, mas o jogador sempre disse que a relação foi consensual.Depois de um julgamento de duas semanas, o júri considerou-o inocente. "A sensação de alívio durou uns dois minutos. Porque passei por tudo isto e o júri decidiu a minha inocência rapidamente, em 7 minutos. É ridículo. Claro que estou contente por tudo ter acabado, mas ainda tenho de lidar com algumas situações. Não é uma sensação de alívio, como toda a gente pensa."O jogador lembrou que num jogo em que saiu lesionado quando passou pelos adeptos adversários ouviu-os cantar "ela disse que não, Diamond, ela disse que não". "Mas não foi uma surpresa", acrescentou.Por tudo isto, o avançado considera que nestes casos as pessoas deviam ser protegidas. "As duas partes deviam ser mantidas sob anonimato até haver uma condenação. Provavelmente não teria sido suspenso pelo clube e as coisas teriam sido diferentes."