Azpilicueta deixa hospital

Após ter saído de maca do encontro entre o Chelsea e o Southampton, no sábado , César Azpilicueta teve ontem alta hospitalar. Pontapeado na cabeça por Sekou Mara aos 73’, o defesa espanhol ficou inconsciente durante alguns segundos e abandonou o relvado de Stamford Bridge com máscara de oxigénio mas tudo não passou de um grande susto. Internado para a realização de vários exames, o experiente capitão dos blues, de 33 anos, deixou o hospital e já esteve ontem no centro de treinos do clube londrino, assistindo ao treino de João Félix e companhia ao lado do treinador Graham Potter.

De acordo com o Chelsea, Azpilicueta está a recuperar bem, continuando a ser seguido de perto pela equipa médica do clube, mas ainda não há qualquer definição quanto ao tempo que estará indisponível.