Eric Bailly, defesa central do Manchester United, publicou esta quarta-feira uma mensagem de agradecimento a José Mourinho, treinador que deixou o clube de Old Trafford."Digam o que disserem, serei sempre grato à pessoa que me deu a oportunidade de estrear-me em Old Trafford. Obrigado por tudo o que me ensinou. Boa sorte, míster", escreveu o jogador nas redes sociais.A mensagem de Bailly foi acompanhada por uma fotografia sua com o agora ex-treinador dos red devils.