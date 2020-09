Bale a um passo do Tottenham: todos os detalhes de "um sensacional acordo de empréstimo"

Gareth Bale estará mesmo a um passo de regressar ao Tottenham e a imprensa inglesa já começa a revelar alguns pormenores sobre o entendimento que terá sido acertado entre os spurs e o Real Madrid. De acordo com o 'The Independent', jornal que aponta este negócio como "um sensacional acordo de empréstimo", o extremo galês irá ser cedido de forma totalmente gratuita aos londrinos por uma temporada, ficando a equipa de Mourinho responsável pelo pagamento de metade do seu vencimento - a outra metade será assumida pelo Real Madrid. A esta verba, os spurs comprometem-se a pagar alguns bónus relativos à performance do jogador.





O mesmo jornal adverte, ainda assim, que o acordo ainda poderá sofrer alterações, especialmente porque o Real Madrid estará a tentar fazer força para que o empréstimo seja de duas temporadas, o que basicamente faria com que Bale cumprisse os seus últimos dois anos de vínculo com os merengues no clube de Londres. Uma ideia que, ao que parece, o Tottenham não está inclinado a aceitar, mas que não deverá colocar em risco a operação.Curiosamente, apesar de apenas assumir metade do salário que Bale aufere atualmente em Madrid, o Tottenham irá tornar o extremo galês no seu jogador mais bem pago, superando inclusivamente o vencimento da super estrela Harry Kane ou de Tanguy Ndombele, o jogador mais caro da história do clube.