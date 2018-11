Bamba marcou, tirou a camisola nos festejos e... enganou o árbitro

Diante do Brighton, o defesa central Sol Bamba marcou o golo da vitória do Cardiff já no período de compensações e, na hora de celebrar, fez notar toda a sua alegria, tirando a camisola e celebrando com a mesma na mão. Normalmente, este tipo de ação seria merecedor de cartão amarelo, mas o defesa de 33 anos escapou à admoestação... de forma curiosa."O árbitro perguntou-me 'tiraste a camisola nos festejos?' e eu disse que não". Assim, de forma simples, com uma incrível capacidade para a 'representação', Bamba enganou o árbitro e escapou ao habitual cartão amarelo neste tipo de situações. E nem a restante equipa de arbitragem reparou naquela falha, algo que até impressionou Neil Warnock, o técnico dos próprios galeses."Não creio que o árbitro tenha feito isso de propósito. Mas se ele não viu, é para este tipo de situações que existem os auxiliares, certo? E até comentei com o árbitro antes do jogo, quando nos alertou para o facto de mostrar amarelo neste tipo de lances, que gostava que três dos meus jogadores vissem cartões amarelos por tirarem as camisolas hoje, até porque não costumamos marcar muitos golos". De pouco valeu o 'alerta' prévio...