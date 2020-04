Barcelona dá dois jogadores a Mourinho para ter Ndombélé

Sem capacidade financeira para apostar da forma habitual no mercado, o Barcelona estará a ponderar mudar a sua política de transferências para negócios por troca direta de jogadores e, segundo a Sky Sports, um dos que estará a ser equacionado envolve Nélson Semedo. Segundo aquela publicação, os catalães terão oferecido o português e ainda Samuel Umtiti ao Tottenham para garantir a contratação do médio Tanguy Ndombelé, um jogador que rapidamente se afirmou na Premier League pese embora apenas ter chegado no arranque da temporada e que agora está na rota do clube espanhol.





A Sky Sports revela ainda que haveria também o rumor de que os spurs teriam interesse em Arthur - um nome que aparentemente também terá estado em cima da mesa -, mas a ideia de Mourinho passará por conseguir um jogador com maior capacidade física do que o brasileiro. O que é certo é que os spurs querem efetivamente contratar um lateral e um defesa central, ainda que não seja claro que Semedo e Umtiti agradem ao treinador português.