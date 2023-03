BBC anuncia regresso de Gary Lineker após polémico afastamento

A BBC anunciou esta segunda-feira o regresso de Gary Lineker ao programa 'Match of the Day' programa de análise aos jogos da Premier League, depois do antigo avançado inglês ter sido afastado de funções na sexta-feira, após uma crítica violenta à nova política de imigração no Reino Unido, que tenta travar a entrada de imigrantes ilegais através do Canal da Mancha. O ex-futebolista, de 62 anos, comparou tais diretrizes às da Alemanha Nazi, de Adolf Hitler.Em comunicado, Tim Davie, diretor geral do canal britânico, anunciou que irá ser feita uma revisão das diretrizes de redes sociais para colaboradores. "O Gary é uma parte importante da BBC e sei o quanto a BBC significa para o Gary, e estou ansioso para que ele apresente o programa no fim de semana", pode ler-se. Já Lineker confirmou a sua presença no próximo fim de semana: "Mal posso esperar para voltar no sábado", disse no final do comunicado publicado pelo canal britânico."Depois de dias surreais, estou contente por encontrarmos uma forma de ultrapassar a situação. Quero agradecer a todos pelo apoio, particularmente aos meus colegas na BBC Sport pela solidariedade mostrada. O futebol é um desporto de equipa, mas o apoio foi avassalador", escreveu o inglês nas redes sociais após a publicação do comunicado.