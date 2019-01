BBC publica as mensagens de Emiliano Sala e o jogador do Cardiff que organizou o voo

A BBC publicou as mensagens de Whatsapp entre Emiliano Sala e Jack McKay, jogador do Cardiff que ofereceu o avião para transportar o argentino a partir de Nantes até ao País de Gales, mas que nunca chegou ao seu destino. A pequena aeronave desapareceu sobre o canal da Mancha no dia 21 deste mês.Jack McKay é filho do empresário do argentino, Willie McKay, que intermediou a transferência do avançado do Nantes para o Cardiff. O agente disse à televisão britânica que tinha organizado a viagem com David Henderson, um piloto experiente com quem viajou com muitos dos seus jogadores, "por toda a Europa inúmeras vezes".Willie McKay garantiu, o piloto que conduza Sala aquando do acidente. "Não tivemos envolvimento na seleção do avião ou do piloto e também queremos deixar claro que não possuímos o avião em que Emiliano voou", afirmou McKay.Eis as mensagens trocadas entre Sala e o filho do empresário.19h43 - Jack McKay: "O meu pai disse-me que vais a casa amanhã. Posso arranjar um avião para te levar diretamente a Nantes e regressar segunda-feira, à hora que te der mais jeito, para que possas chegar e treinar na terça-feira."19h51 - Emiliano Sala: "Ah, isso é fantástico. Estava agora mesmo a ver se havia voos para chegar a Nantes de manhã."19h56 - Jack McKay: "Posso arranjar um avião que iria diretamente a Nantes."19h56 - Emiliano Sala: "Quanto custa?"19h56 - Jack McKay: "Nada. Se me ajudares a marcar golos não é nada."19h56 - Emiliano Sala: "Ah, ah, ah, com muito gosto."20h00 - Emiliano Sala: "Vamos marcar muitos golos."20h01 - Emiliano Sala: "Quero ir amanhã a Nantes, por volta das 11 da manhã, e regressar a Cardiff segunda-feira à noite, por volta das 21h00, se for possível."20h05 - Jack McKay: "Tudo bem. Envio uma mensagem quando estiver tudo ok."17h00 - Jack McKay: "Olá, é possível regressares na segunda-feira por volta das 19h00? É que o piloto ainda tem de ir para casa, no norte, depois de chegar a Cardiff."17h01: Emiliano Sala: "Olá, seria possível às 19h30."17h03 - Jack McKay: "Sim, essa hora é boa."17h05: Emiliano Sala: "[foto da bagagem] Podes perguntar se posso levar isto tudo no avião?"17h06 - Jack McKay: "Sim, claro."17h07: Emiliano Sala: "Mas isto vai caber no avião?"17h06 - Jack McKay: "Sim, há espaço no avião para a tua bagagem."17h12: Emiliano Sala: "OK"16h16 - Jack McKay: "Vou telefonar-te daqui a pouco."16h23 - Jack McKay: "É a mesma empresa"16h23: Emiliano Sala: "OK. Obrigado"